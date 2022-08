Tweetalige school in Ronse begint vandaag al aan nieuwe schooljaar: “Pedagogische directie volgt Waalse regels, administratieve directie volgt Vlaanderen”

Lees alles over de grote terugkeer naar de klassen in ons dossier.

Frédéric Debaisieux coördineert de werking van 57 basisscholen in de provincie Henegouwen. De enige Franstalige basisschool die de Vlaamse faciliteitenstad Ronse nog telt, valt pedagogisch onder zijn bevoegdheid. “Het is niet de enige school met aparte regels in Wallonië. Ook voor de scholen van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) in Mons gelden bijvoorbeeld andere afspraken dan elders in ons gewest. Vanaf dit schooljaar worden de schoolvakanties in Vlaanderen en Wallonië anders ingedeeld: de eerste schooldag in Wallonië valt op maandag 29 augustus en de laatste op vrijdag 7 juli. In ruil daarvoor komt er wel telkens een week bij in de herfst- en de krokusvakantie die voortaan twee weken zullen duren. De Franstalige afdeling van de Decrolyschool volgt die nieuwe regeling. Dat is vervelend omdat je praktische zaken anders moet inschatten. We hebben dat ook gekend in de voorbije covidperiode met de mondmaskers. Op onze school moest het zus en in de andere scholen van de stad moest het zo. Dat is een beetje verwarrend soms.”

Volledig scherm Meester Yvan Houssin van het zesde leerjaar staat al 20 jaar voor de klas in de Franstalige Decrolyschool. "Nooit zoveel volk gezien op een eerste schooldag." © GEDR

Goede verstandhouding?

Omdat de bevoegdheden over de school verdeeld worden tussen Vlaanderen en Wallonië, zijn er ook twee directies. De pedagogische directeur is Julie Debavay, de administratieve en logistieke leiding is in handen van Nora Vynck. “De verstandhouding is altijd goed geweest”, zegt coördinator voor Henegouwen Frédéric Debaisieux. “We houden de zaken zo eenvoudig mogelijk en we werken eensgezind aan eenzelfde doel: de leerlingen, en dat zijn er nog altijd 150, een zo goed mogelijke opleiding geven.”

Quote Iedereen is bevoegd en niemand is verantwoor­de­lijk. De leerlingen zijn al jaren het slachtof­fer van bestuurlij­ke chaos Lech Schelfout, Groen

Of dat ook echt lukt, wordt onder meer door gemeenteraadslid Lech Schelfout (Groen) betwijfeld: “Iedereen is bevoegd en niemand voelt zich verantwoordelijk. De school krijgt te weinig middelen en te weinig ondersteuning. De vele kwetsbare leerlingen zijn al jaren het slachtoffer van de bestuurlijke chaos. De betrokken Vlaamse en Franstalige scholengroepen spreken elkaar simpelweg niet. Ik vraag me zelfs af of men binnen de twee netten in Brussel eigenlijk wel weet dat men ook een Franstalige school heeft in Ronse. De kwaliteit van het Nederlands in de school is ook ruim onvoldoende. Na het zesde leerjaar beheersen de leerlingen het Nederlands nauwelijks en trekken ze naar een secundaire school in Wallonië. Waarom schakelt de school niet over naar immersieonderwijs?”

Verschil

Frédéric Debaisieux staat open voor alle suggesties maar wijst ook op de consequenties. “De situatie van vandaag waarbij we een Franstalige school hebben in Vlaanderen die valt onder de administratieve bevoegdheid van een Nederlandstalige hoofdschool is historisch zo gegroeid na de taalwetten van de jaren zestig in de vorige eeuw. Die wijzigen is een zaak die elders moet worden aangepakt. Deze school ombouwen tot een immersieschool is een mogelijkheid maar dan moet je ook een hele ommezwaai maken. In dat soort onderwijs geef je een deel van de lessen in bijvoorbeeld het Nederlands. Dat is iets anders dan de leerlingen laten kennismaken met het Nederlands, wat nu het geval is. Het derde en vierde leerjaar krijgt drie uren Nederlands, het vijfde en zesde leerkaar vijf uren. Ik heb zelf in een immersieschool les gegeven, dat is een totaal ander gegeven. Bovendien bestaat er veel interesse voor. Als we zouden omschakelen, moeten we voorzien zijn op een groter aantal leerlingen en een aangepaste infrastructuur.”

Volledig scherm Veel cameraploegen op de eerste schooldag voor een tot nu vergeten schooltje. © GEDR

Veel plotse interesse

Aan de schoolpoort verbaasden leerkrachten en directie zich alvast over de grote persbelangstelling voor de school. Directrice Julie Debavay: “We zijn dat niet gewoon want doorgaans is nauwelijks iemand op de hoogte van ons bestaan. Dit is dus wel eventjes wennen. Maar we bekijken dat zoals altijd positief: nu staan we toch even in de belangstelling. En we proberen de praktische problemen die onze dubbele identiteit met zich brengt, op te lossen. Die problemen doen zich voor op vlak van afspraken voor maaltijden, zwemlessen, schooluitstappen en dergelijke. Nu we een andere timing hebben dan de rest van de regio wordt dat nog ’s extra puzzelen maar we komen er wel, zoals steeds.”

