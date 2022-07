Tweede luik van de Pleinconcerten: lokaal talent Unexpected Visitors en Maïté staan samen met tributeband The Minds op het plein voor het station

Maïté De Meulemeester (14) veroverde in The Voice Kids de harten van Vlaanderen met haar gave zangprestatie. De tiener had voor haar televisieoptreden nog nooit op een podium gestaan. Ze haalde de finale niet maar kreeg van overal de bevestiging van haar talent. Reden genoeg voor organisator Rudy Baguet van de Pleinconcerten 2022 om haar op de affiche te zetten. Vrijdagavond is het zover.

Maïté is in het goede gezelschap van dat andere talent, Fauve Debuysscher (25). Die heeft haar strepen intussen al verdiend met haar groepen Ashling en Unexpected Visitors. Die laatste band opent aan het station de muzikale avond met folkmuziek. Oprichters Fauve en Dimitri De Smet kunnen daarvoor mee rekenen op Patrick Hanappier en Bert Evens.

Vanuit Wallonië komen daarna The Minds overgewaaid, een tributeband van de Schotse megagroep The Simple Minds rond Jim Kerr. Dat betekent pure en oversneden rock en tal van hits die samen te vatten zijn onder de noemer: alive and kicking.

Het feestje begint om 19u30, DJ Vanonoise rondt de avond af met new wave classics tot 01 uur. De toegang tot het plein is gratis.