Twee overvallen door messentrekker: geen buit bij Dreamland, wel bij Lidl

De overvaller is in beide gevallen meer dan waarschijnlijk dezelfde persoon. Hij wordt door getuigen beschreven als een blanke twintiger. Er zijn ook beelden van de overvaller die nu door de politiediensten worden bestudeerd en die het onderzoek snel vooruit moeten helpen.

De overval in speelgoedzaak Dreamland in de Oswald Ponettestraat vond plaats op dinsdag in de vooravond, net voor sluitingstijd. Er bevonden zich toen nog maar enkele klanten in de winkel. De jongeman aan de kassa werd bedreigd met een mes. De overval mislukte en de dief sloeg op de vlucht via de Coupl’ Voie.

Op woensdag was er een soortgelijke overval, dit keer bij warenhuis Lidl in de César Snoecklaan. Daar had de overvaller wel succes, hoeveel de buit bedraagt is niet duidelijk.

Zonechef Patrick Boel: “Het is jaren geleden dat we dit fenomeen in Ronse hebben meegemaakt. We hebben beelden van de overvaller die in de twee gevallen dezelfde persoon is. Die moeten ons helpen om de man, volgens de getuigen een blanke man van in de twintig, op te sporen.”