Twee nieuwe dienstwagens voor de brandweerpost Ronse

Alle winnaars van de Ronde te bewonderen op nieuwe wall of fame in Kwaremont

Gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V) had het in oktober vorig jaar beloofd en ze heeft woord gehouden: in de Ronde van Vlaanderenstraat staat een wall of fame met de foto’s van alle winnaars van Vlaanderens Mooiste.