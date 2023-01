Twee jongemannen riskeren 10 maanden cel voor de diefstal van brandstof

OUDENAARDE/RONSEVoor de correctionele rechtbank in Oudenaarde vraagt de openbare aanklager tien maanden effectieve gevangenis voor twee jonge Russen die worden beschuldigd van de diefstal van diesel uit vrachtwagens in Ronse en over de taalgrens.