Twee jaar en veertien parcoursen later is het dan toch zover: Ronse mag eindelijk de fiets op voor Chasing Cancellara

De rit die voorzitter Eddy Vercruysse en parcoursbouwer Johan Debisschop namens medeorganisator biking@ronse twee jaar geleden uittekenden is intussen al aan de veertiende versie toe. Het leidt de deelnemers in groepen van honderd deelnemers van op de Grote Markt in Ronse naar le Pays de Collines om vervolgens de legendarische hellingen van de Ronde van Vlaanderen op te zoeken. Op zes van die heuvelruggen is er een tijdopname: de Muur van Geraardsbergen, de Kanarieberg in Ronse, de Taaienberg in Maarkedal, de Koppenberg in Oudenaarde, de Oude Kwaremont en de Paterberg in Kluisbergen. Mee van de partij zondag: meervoudig Rondewinnaar Johan Museeuw.