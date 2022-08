TTC Ronse vindt nieuw onderkomen in ‘t Rosco en mag er meteen de Vlaamse tafeltenniskampioenschappen organiseren

Sedert 2007 traint en speelt TTC Ronse in de gebouwen van het Katholiek Onderwijs, Campus Glorieux. Omdat daar verbouwingen gebeuren, moest de club op zoek naar een nieuwe locatie. Patrick Derijcke: “Na gesprekken met het stadsbestuur en schepen van Sport Joris Vandenhoucke zijn we tot een akkoord gekomen om onze tenten op te slaan in ’t Rosco. De eerste ervaring is positief: we hebben ruimte zat, de vloer is ideaal, de sfeer is prima. Jammer dat we nu geen eigen bar meer hebben want die is toch belangrijk voor de inkomsten. Het voordeel is echter dat we nu veel meer aan zichtbaarheid hebben gewonnen. Tot nu zaten we een beetje weggestopt, nu hopen we dat mensen die ons zien trainen en spelen ook zin zullen krijgen om aan te sluiten. We hebben vijf ploegen in competitie naast twee veteranenploegen en twee jeugdploegen. In totaal tellen we zo’n 60 leden. Iedereen is zeer welkom.”