Trommelaars en klaroenblazers nemen afscheid van hun tamboer-majoor Jean-Claude Van Wynen

Ze hadden hem naar het repetitielokaal naast de brandweerkazerne gelokt met het smoesje dat hij nog wat papieren moest komen tekenen en dus was zijn vrouw niet meegekomen. Er lagen nochtans bloemen op haar te wachten en een cadeautje en enkele flessen cava. De trommelaars en klaroenblazers van de Stedelijke Harmonie wilden hun tamboer-majoor Jean-Claude immers nog een extra feestje geven. In december was hij al uitgebreid uitgezwaaid door de muziekmaatschappij van voorzitter Peter Dhooghe en het stadsbestuur, nu gebeurde dat onder zijn tamboers en klaroenen. “Ik ben lid geworden op mijn dertiende als leerling-drummer. Intussen heb ik er 61 jaar trouwe dienst op zitten en werd in penningmeester en tamboer-majoor. Veel mooie momenten gekend en af en toe een mindere periode. Ik ben 75, het was tijd om de fakkel door te geven. Ik ben met alle gestopt want half present blijven, dat werkt niet. Ik heb het tot nu ook niet echt gemist want ik weet alle dagen wat gedaan. Straks zal het misschien wel wat pijn doen, als ik de harmonie op uitstap zie gaan. Toekijken vanop de stoep, dat gaat eventjes slikken worden. Maar ik ben blij met mijn opvolger Nico en ik weet dat we in goede handen zijn bij dirigent Nathalie.”