Toon op Toon bezong de natuur en liet die ook bewonderen in de schilderijen van Staf Stientjes

Dirigent Geert De Praetere en voorzitter Bernard Cosaert hadden gezorgd voor een repertoire van liederen die de schoonheid van de natuur bezongen en de rust die daarmee gepaard gaat. Die rust was ook te zien in de schilderwerken van Staf Stientjes, de schuilnaam van Gustave D’Haluin. Hij werkte net voor het begin van de Eerste Wereldoorlog samen met Valerius De Saedeleer in diens atelier in Tiegem. Stientjes zou daar ook blijven wonen en baatte er een taverne uit met Stijn Streuvels als vaste klant. Een expo in de kerk en in de parochiezaal bracht Stientjes werk weer tot leven en gaf betekenis aan de titel van het concert Kleur en Klank dat de kerk twee dagen liet vollopen.