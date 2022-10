Toon op Toon bezingt de natuur tussen de landschapsschilderijen van Staf Stientjes

Staf Stientjes is het pseudoniem van Gustave D’Haluin die in Tiegem overleed in 1974 op 90-jarige leeftijd. De kunstenaar was afkomstig van Waregem, studeerde in Kortrijk en leerde de Vlaamse Ardennen kennen via Valerius De Saedeleer met wie hij tussen 1910 en 1914 samenwerkte in diens atelier in Tiegem. Na de Eerste Wereldoorlog, die hij doorbracht in Parijs, kwam Stientjens definitief in Tiegel wonen waar hij de horecazaak ’t Vossenhol uitbaatte. Stijn Streuvels was er een vaste gast. Als kunstschilder kreeg hij veel waardering voor zijn Vlaamse (winter)landschappen en ludieke zelfportretten. De man was immers ook een getalenteerde entertainer.

Gevarieerd

De familie van wijlen Staf Stientjens en het koor Toon op Toon werken in het kader van een weekend kleur en klank aan een gezamenlijk project dat loopt op zaterdag 12 en zondag 13 november in de kerk van de Klijpeparochie. Dat de dirigent en voorzitter van het koor afkomstig zijn van Kaster, net zoals Tiegem een deelgemeente van het West-Vlaamse Anzegem, is daar niet vreemd aan.

Voorzitter Bernard Cosaert: “Ons koor werd in 2004 gesticht door Ruben Claus. Het vulde toen een leemte die was ontstaan nadat enkele gevestigde koren waren opgehouden te bestaan. Het repertoire is zeer divers en gaat van klassiek tot pop en filmmuziek. We tellen een twintigtal leden, vaak geschoolde zangers. Die komen van overal uit de streek, van Maarkedal tot Ellezelles. Onze huidige dirigent is Geert De Praetere. We repeteren in CC De Ververij in de Wolvestraat op woensdagavond. Op ons programma staan voor 2023 en 2024 ook nog het Passieconcert van Fauré en het Requiem van Verdi. Voor het concert dat er nu aankomt hebben we gekozen voor de kerk van de Klijpe omdat die qua grootte perfect past bij het repertoire dat we als kamerkoor brengen.”

Praktisch

Klank Kleuren vindt plaats op zaterdag 12 en zondag 13 november in de kerk van de Klijpe in de Zonnestraat. De tentoonstelling met werk van Staf Stientjes loopt op zaterdag van 13 tot 18 uur, het concert begint om 19 uur. Op zondag is de expo geopend van 16 tot 19 uur, het concert begint dan om 15 uur. De expo is gratis te bezoeken, een ticket voor het concert kost 15 euro, van 12 tot 18 jaar wordt dat 10 euro en onder de 12 jaar mag je gratis binnen.

Info via e-mail info@toonoptoon.be waar ook geïnteresseerde zangtalenten welkom zijn voor verdere contact.

