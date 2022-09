Toekan verkocht azalea’s voor Kom op tegen Kanker en was present op Ronse Run

Drukke maand september voor de leden van Toekan, de lotgenotengroep die steun wil geven aan kankerpatiënten en hun naasten, zowel tijdens als na de behandelingen. Toekan staat dan ook voor Toekomst na Kanker en vindt zijn oorsprong in de eerste Levensloop van Ronse in 2014.

Tijdens het voorbije weekend nam de groep als vanouds actief deel aan de verkoop van azalea’s ten voordele van Kom op tegen Kanker. De Toekan-stand was te vinden op openbare plaatsen en warenhuizen. Ook tijdens Ronse Run van zondag droegen deelnemers het rode Toekan-shirt, uit sympathie of om te bewijzen dat kanker niet het einde hoeft te zijn.

Daarom trok de groep in het eerste weekend van september ook al naar Brugge, voor een zeer gesmaakt bezoek aan de stad van Jan Breydel en het minnewater.

Info over de lotgenotengroep via fb-account Toekan