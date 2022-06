Theater VTV viert zijn 110de verjaardag met een improvisatie-avond en een seizoen waarin veel gelachen wordt

De ploeg van voorzitter Cédric Ogez heeft voor het komende theaterseizoen een programma klaar dat in het teken staat van 110 jaar theater in de Volksbond. Daartoe wordt op zaterdag 17 september een improvisatie-avond georganiseerd waarop tien VTV-leden hun creatieve geest de vrije loop kunnen laten. Om hen te helpen is er coach Bram Vanseveren en heeft het VTV-bestuur tien voorwerpen geselecteerd uit de rijke geschiedenis van de theatergroep. Het publiek krijgt die avond in exclusiviteit het verhaal daarrond eerst te horen uit de mond van mensen die het kunnen weten, daarna mogen de spelers er hun eigen versie rond brouwen. De moedigen die zichzelf daarvoor vrijwillig meldden zijn Wim Vandenhoucke, Yentl Hart, Tine Deroeck, Annie Vanherpe, Kenny Delmeire, Koen Lauwereyns, Stijn Lanssens, Willemien Verstichel, Céline Verhellen en Ringo Vanovertvelt.

Volledig scherm Pispotten staan centraal bij On Purge Bébé, in november bij VTV. © RV

Feydeau

De eerste eigen theaterproductie van VTV is de Franse komedie On Purge Bébé van Georges Feydeau. Het stuk is in het Nederlands vertaald als Het Laxeermiddel en draait om een producent van porselein die pispotten wil verkopen aan het Franse leger maar daartoe in de wielen wordt gereden door zijn vrouw en geconstipeerd kind. Leen Vandenhoucke, Nancy Van Rechem, Jolein De Bleeker, Alexandra Baekelandt, Wout Desmytere, Johan Debisschop en Wim Van Coppenolle nemen de kijker mee naar het Frankrijk van de Moulin Rouge. De productie wordt gespeeld in november 2022, première op 11 november.

Lachen is ook de boodschap bij de gastvoorstelling op 21 januari 2023 van Het Farcetheater dat het publiek nog een late Kerst zonder Ballen bezorgt. Op scène staat dan onder meer ook VTV’er Donaat Deriemaeker, naast Peter Van Asbroeck en Bob De Moor.

Volledig scherm VTV opende zijn maandelijkse theatercafé in de Volksbond in de aanloop naar het 110de seizoen. Jong en minder jong vonden de weg terug naar den Tap. © GEDR

Slappe komedie

De tweede eigen productie is Mijn slappe komedie voor vier mensen, een handjevol personeel en een tafel die niet vrijkomt van Magne van den Berg. Filip Vandemeulebroecke regisseert, de spelers zijn Tine Deroeck, Willemien Verstichel, Dries Vandamme, Koen Lauwereyns, Yentl Hart, Maria Van Coppenolle, Nina Lauwereyns en Stijn Lanssens. Over koppels die uit elkaar gaan en de nodige schikkingen treffen op restaurant. Afspraak in maart 2023.

Het programma wordt in de loop van het seizoen nog verder aangevuld met eigen producties en externe voorstellingen. Dat is althans de bedoeling van het VTV-bestuur dat intussen ook de kiemen heeft gezaaid voor een actieve jeugdwerking met als doel een grote productie voor de jonge talenten van de vereniging.

Alle info over programma en tickets: https://theatervtv.be/

