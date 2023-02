Theater VTV serveert een slappe komedie in het Volksbondrestaurant

Het stuk draagt voluit de titel ‘Mijn slappe komedie voor vier mensen, een handjevol personeel en een tafel die niet vrijkomt’. Dat die tafel maar bezet blijft, stelt de zenuwen van de betrokkenen redelijk op de proef. De insteek was nochtans positief. Ben en Louise zijn uit elkaar maar hebben in Ellis en Don een bevredigend alternatief gevonden. Alleen de caravan, betaald door Ben en gekoesterd door Louise, is nog een hangend dossier in de scheiding. Maar dat moet tijdens een etentje onder zijn vieren worden opgelost.

Het restaurant bevindt zich in de theaterzaal van de Volksbond en daar is plaats voor 100 toeschouwers. Vooraf reserveren is dus de boodschap, anders moet u wachten tot er een plaatsje vrijkomt. U belandt dan in het gezelschap van Willemien Verstichel, Tine Deroeck, Dries Vandamme en Koen Lauwereyns. Mogelijk wordt u ook verder geholpen door het handjevol personeel in de personen van Julia Delmeire, Maria Van Coppenolle, Nina Lauwereyns en Stijn Lanssens.

Er wordt na de première ook gespeeld op 11, 17, 18, 24 en 25 maart, telkens om 20 uur in de Volksbond, Zonnestraat 27.

Tickets via https://theatervtv.be/tickets