Theater VTV opende seizoen 110 op geïmproviseerde wijze en met veel jonge aanwinsten

De hele dag konden jongeren tussen 10 en 16 jaar kennis maken met de werking van Theater VTV in de Volksbond, al 110 jaar de thuishaven van wat bij de stichting Voor Taal en Kunst werd gedoopt. De ploeg van voorzitter Cédric Ogez had een hoop oude affiches en decorstukken uit de archieven gehaald. Daar was de jeugd niet direct voor gekomen, wel voor de schat aan kostuums op de toneelzolder en de vele knopjes en schuivers op de apparaten van de technische ploeg. “We hebben na afloop tien nieuwe jonge leden mogen inschrijven en er zijn er nog een aantal die zich nog even moesten beraden over hun beslissing”, vertelt communicatieverantwoordelijke Leen Vandenhoucke. “De bedoeling is om met de nieuwe jeugdploeg een eigen productie op poten te zetten zoals we dat in het verleden ook hebben gedaan.”