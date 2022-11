Theater VTV hanteert nu ook een sociaal tarief voor de eigen producties van 1 euro via Rap-op-Stap

Bestuurslid Koen Lauwereyns is verantwoordelijk voor het artistiek beleid en legt uit waarom VTV dit nieuwe tarief heeft ingevoerd: “Toegang tot cultuur is een basisrecht. De praktijk leert echter dat cultuurbeleving als eerste sneuvelt als mensen moeten rondkomen met een beperkt budget. Daarom bieden we voor onze eigen producties een nieuw ticketsoort aan. Mensen die een beroep kunnen doen op de diensten van het Rap op Stap-kantoor, kunnen voortaan onze eigen producties bijwonen aan 1 euro. Dat geldt heel concreet voor de voorstelling ‘On purge Bébé’ die op 11 november in première gaat en op vrijdag en zaterdag loopt tot 26 november. Dat is ook het geval voor onze tweede eigen productie ‘Mijn slappe komedie voor vier mensen, een handjevol personeel en een tafel die niet vrijkomt’ die in maart 2023 wordt gespeeld.”

Via Rap op Stap

Concreet is het de Rap op Stap-medewerker die via de code van VTV’s ticketshop de 1 euro-tickets reserveert. Koen Lauwereyns: “VTV hoeft helemaal niet te weten wie van het sociaal tarief gebruikmaakt en kent dus ook de namen niet van wie via dit kanaal een ticket heeft geboekt. We zochten alleen een partner die dat min of meer volgens een objectieve maatstaf kon bepalen. We hebben die bij Rap op Stap gevonden. Dat wordt in de praktijk beheerd door De Vrolijke Kring.”

Op woensdag zijn de verantwoordelijke daarvoor aanwezig van 9 tot 12 uur in Den Botaniek in de Spinstersstraat 36 en op vrijdag van 13u30 tot 16 uur in De Vrolijke Kring in de Priestersstraat 38.

Alle info over ‘Rap op Stap’ krijg je verder bij de Vrolijke Kring, in het Sociaal Huis in de Oscar Delghuststraat of op https://www.ronse.be/nl/rap-op-stap.

Over Theater VTV vind je alle info op www.theatervtv.be