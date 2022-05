Theater VTV ging op tekstsafari in de Volksbond en ontvangt het collectief Kleine Ka voor het goede doel

VTV stond voor het laatst op de planken in november vorig jaar met Peepshow in de Alpen. Er wordt sedertdien druk gewerkt aan het seizoen 22-23 met onder meer een openingsweekend in het teken van 110 jaar VTV op 17 en 18 september en de Franse boulevardkomedie On Purge Bébé in november. Intussen werd ook de ruime theaterbibliotheek van de zolder gehaald en konden de leden doorheen de vele brochures zoeken naar het stuk dat ze graag op de planken zouden zien.

In de onmiddellijke toekomst is dat de tragikomedie Amazing Grace van Gelegenheidscollectief Kleine Ka van Eric Meirhaeghe waarin muziek en zang een belangrijke plaats innemen. De opbrengst gaat integraal naar ‘Give us a break, een organisatie voor vakantieopvang voor kinderen met een beperking. Ze zijn te gast in het VTV-theatercafé in de Volksbond op zaterdag 4 juni om 20 uur. Met hun vorige productie Villa Arriba speelden ze, vier jaar geleden, maandenlang de cafés van de Vlaamse Ardennen plat.