Theater VTV bestaat 110 jaar en improviseert daar een feestje rond, met veel aandacht voor de jeugd

De originele naam van wat vandaag Theater VTV heet luidde oorspronkelijk Theater Voor Taal en Kunst maar werd al snel gewijzigd in Voor Taal en Volk. Voorzitter Cédric Ogez nam vorig jaar de leiding op zich van een vijfkoppig bestuur dat na de woelige coronatijd weer volop inzet op kleinschalige initiatieven en grotere theaterproducties. Zaterdag 17 september is er als seizoenopener een improvisatie-avond in de grote theaterzaal waarop tien VTV-leden hun eigen ding doen met tien voorwerpen uit de rijke maar ook soms bizarre VTV-geschiedenis. In het tweede luik wordt ook het verhaal achter de bewuste voorwerpen uit de doeken gedaan.

Jeugd

Ook voor de jongeren is er veel aandacht. Tussen 10 en 16 uur is iedereen van 10 tot 16 jaar welkom in de Volksbond in de Zonnestraat 27 voor een kennismaking met de jeugdwerking van Theater VTV. De startdag is niet enkel bestemd voor wie echt op de scène wil staan maar ook voor wie meer interesse heeft voor het bouwen van decors of het meehelpen met de technici van geluid en licht. De bedoeling: een echte jeugdproductie maken voor de nabije toekomst.