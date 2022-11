Temperatuur in parochiekerken zakt deze winter naar 12 graden, in 2023 wordt het plan om te komen tot één parochie uitgevoerd

Op het centrale kerkbestuur, dat vertegenwoordigers omvat van alle huidige parochies en wordt voorgezeten door Erik Verdonckt, lag de voorbije dagen het voorstel op tafel om de liturgische diensten te centraliseren in de basiliek. Ronse telt naast Sint-Hermes ook nog de parochiekerken van Sint-Martinus, Sint-Antonius en die van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand op de Klijpe. De kerk van de Sint-Pietersparochie is ontwijd en huisvest nu een school. In dat gebouw is wel een aparte ruimte voorbehouden voor gebedsdiensten.

Schepen van Kerkfabrieken Wim Vandevelde (N-VA): “Er is in het centraal kerkbestuur inderdaad gepraat over de mogelijkheid om in de komende maanden enkel nog de basiliek te gebruiken. De eindafrekeningen van de energiekosten van de diverse parochiekerken lopen immers zeer hoog op. Dat is een zware dobber voor de Ronsische belastingbetaler die uiteindelijk de rekening betaalt. Om diverse redenen is beslist om de diverse kerken toch open te houden maar dan wel met de thermostaat op de minimale stand van 12 graden.”

Volledig scherm Voorzitter van het Centraal Kerkbestuur Erik Verdonckt: "We nemen besparende maatregelen en in 2023 wordt het kerkenplan tot eenmaking verder gevolgd." © RV

Laagste stand

Rector Michel T’Joen waarschuwde de trouwe gelovigen tijdens de erediensten al dat ze zich vestimentair moeten voorbereiden op koude misvieringen. “De wekelijkse kerkgangers zijn al ingelicht dat ze zich naar de nieuwe schikking in verband met het energieverbruik zullen moeten kleden. Die minimale 12 graden zijn ook nodig om de kerkgebouwen zelf in goede staat te behouden. De optie om in één gebouw alle erediensten te houden, werd ook niet geweigerd of als onbespreekbaar afgewezen. Naast de noodzaak van een minimale verwarming leert de pastorale ervaring dat mensen, vooral ouderen, zich niet verplaatsen naar andere kerken. Als we hen daartoe verplichten, zullen ze wellicht afhaken wat dan weer op sociaal vlak problemen veroorzaakt. De maatregel geldt niet voor externe verenigingen die in de kerk een evenement plannen, zoals een kerstconcert. De verwarming kan dan hoger maar de organisatoren moeten wel de meerkosten van de verwarming bijbetalen.”

Volledig scherm In het ontwijde kerkgebouw van Sint-Pieter, nu een school, vinden in een kleine ruimte nog diensten plaats voor de parochianen. © GEDR

Kerkenplan in 2023

Intussen heeft het centraal Kerkbestuur zich op verzoek van het stadsbestuur ook gebogen over de verdere uitvoering van het kerkenplan dat alle bestaande parochies moet herleiden tot één. Voorzitter Erik Verdonckt: “Een aparte werkgroep die bestaat uit een vertegenwoordiging van elke parochiegemeenschap en de penningmeesters van de vijf kerkfabrieken houdt zich daarmee bezig. Deze week werd een concrete aanvang gemaakt met de eenmaking van de verschillende katholieke gemeenschappen in onze stad onder de noemer Parochie Heilige Hermes. De opeenvolgende crisissen die zijn veroorzaakt door corona, de hoge energiekosten en de stijgende levensduurte nopen ons tot deze ingreep. Daaraan gekoppeld is er ook het schrijnend tekort aan priesters en het slinkend aantal kerkgangers. Rector Michel T’Joen heeft deze procedure tot samensmelting aangewakkerd en heeft nu de aanvraag daartoe ingediend bij het bisdom. Dat betekent dat in de loop van 2023 de procedure tot eenmaking concreet wordt gemaakt.”

De kerkfabrieken hebben intussen, naast het terugbrengen van de temperatuur tot 12 graden al enkele andere besparende maatregelen genomen.

Erik Verdonckt: “De budgetaanvragen bij de stad worden gereduceerd tot overlevingspakketten om de erediensten te kunnen laten doorgaan en er worden renteloze leningen bij de stad aangegaan om de energiefacturen te kunnen betalen. Ondertussen blijven, zolang het de bedienaars lukt, de verschillende liturgische diensten verder plaatsvinden in de vier kerken en op Sint-Pieter. Als er verder kerken worden ontwijd, zal gezocht worden naar een oplossing naar het voorbeeld van Sint-Pieter waar een liturgische ruimte voor diensten behouden blijft. In principe blijven volgens het kerkenplan twee kerken behouden: de Sint-Hermesbasiliek en de Sint-Martinuskerk.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.