Taverne Verdi vierde zijn eerste lustrum met de kampioenen van Badmintonclub Wit-Wit die promoveerden naar de eerste liga

Taverne Verdi is gevestigd in het stadscentrum nabij het station. Om de buren niet te storen, opteerden kersverse ouders Arno en Marie als locatie voor het vieren van hun eerste lustrum voor de kantine in het sportstadion ‘t Rosco aan de Leuzesteenweg. Arno: “Op die manier beroven we niemand van zijn verdiende nachtrust. We hebben ook een pendelbus klaar staan die de fuifnummers op een veilige manier thuis brengt zodat alles veilig verloopt. Het feestje zelf wordt dan weer wel wild, dat is althans onze verwachting.”

De aanloop kon ook al tellen. Omdat Taverne Verdi de sponsor is van Badmintonclub Wit-Wit werden de leden getrakteerd op een receptie. Daar ging speciale aandacht naar de twee ploegen die in het voorbije seizoen de titel behaalden in hun reeks. Dat was het geval met het team dat in vierde provinciale uitkwam maar vooral met de heren die in de tweede liga aan het net stonden. Zij behaalden de titel en promoveerden naar de hoogste klasse in de Vlaamse badmintoncompetitie. Die klus werd geklaard door Brent Stockman, Mathieu Vanderaspoilden, Quentin Bouchez, Nicolas Van Den Branden, Eloïme Bossuwé en voorzitter Aaron Van den Abeele.