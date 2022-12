Tamboer-Majoor Jean-Claude Van Wynen (75) hangt zijn mace aan de wilgen en wordt ere-muzikant

Jean-Claude is al 61 jaar lid van de Stedelijke Harmonie. Die was in oorsprong nauw gelinkt aan het brandweerkorps, een band die de voorbije jaren losser is geworden. “Ik ben in 1960 begonnen als leerling-trommelaar”, vertelt Jean-Claude. “Ik was toen 13 jaar. Gaandeweg geraakte ik meer ingeburgerd in de werking van de harmonie. In 1983 werd ik tamboer-majoor, de man die voorop gaat en met zijn mace, dat is die stok met die bol erop, de maat en de richting aangeeft. Ik was intussen ook al bestuurslid en werd later penningmeester. In totaal heb ik 47 jaar in het bestuur gezeten. Ik ben vooral blij dat we met de Stedelijke Harmonie opnieuw naar buiten kunnen komen want er zijn ups en downs geweest. Met onze dirigent Nathalie Spitaels hebben we een goede groep waaronder ook jonge krachten. Dat is belangrijk én het geeft me de kans om plaats te ruimen. Ik ben 75, ik heb er nu meer dan 60 jaar activiteit opzitten, het is mooi geweest.”

De mis ter ere van Sint-Barbara in de Sint-Hermesbasiliek werd opgeluisterd door de Stedelijke Harmonie, daarna werden brandweer en harmonie ontvangen op het stadhuis door het stadsbestuur, met tamboer-majoor Jean-Claude Van Wynen nog even voorop.