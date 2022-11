Tachtig uitvoerders brengen kerstconcert van het Sint-Gregoriuskoor in de Sint-Hermesbasiliek: 45 schoolkinderen van Campus Glorieux zingen voor het eerst mee

RONSEOp zondag 18 december geeft het Gemengd Sint-Gregoriuskoor om 16 uur een kersconcert in de Sint-Hermesbasiliek. Dat gebeurt in het kader van Winterlicht en in samenwerking met het strijkkwintet van de Vlaamse Ardennen en 45 leerlingen van basisschool Campus Glorieux.

Voorzitter Bruno Godon kan voor de artistieke leiding rekenen op dirigent Geert De Praetere. “We hebben geluk met een dirigent als Geert die de sleutels heeft gevonden om mensen op een hoger niveau te brengen zonder hen te ontmoedigen. Hij is een pedagoog die weet wanneer hij een versnelling hoger of desgevallend lager moet schakelen om op het gepaste moment het peil te halen dat was vooropgesteld. Een concert is echter een momentopname. We evalueren dan waar we staan en of we verder staan dan voorheen. Ons programma is het jaar door behoorlijk gevuld. Er zijn de vaste ankermomenten die ervoor zorgen dat we weinig extra’s kunnen inplannen. Dit kerstconcert is zo’n extra.”

Meer dan een kunstproject

Het koor laat zich op 18 december omringen door kinderen van Campus Glorieux Lager en dat is een bewuste keuze. “We zijn twee jaar geleden al gestart met een werking in de basisschool van Campus Glorieux onder de noemer Koor +. Die kende van bij het begin heel wat succes. Onder leiding van muziekpedagoog Katrien De Praetere werd er onder de middag met een groep van zo’n 45 kinderen gerepeteerd. Toen al was het de bedoeling om de jongeren te betrekken bij een concert. Helaas heeft corona daar een lelijke streep door getrokken. Maar van zodra het kon, is de werking hervat. Kwaliteit en spelplezier staan daarbij centraal. Ook vanuit het oogpunt van diversiteit en integratie is muziek een belangrijk gegeven. We proberen in wezen een kooracademie tot stand te brengen waarvan ons Sint-Gregoriuskoor en de Schola Gregoriana de ankers kunnen zijn en die jong en oud verenigen. Het is dus meer dan een puur kunstproject maar ook een maatschappelijke opdracht. We hebben onze werking intussen uitgebreid naar Campus Sint-Antonius waar we binnenkort ook een toonmoment houden. We willen ook de andere scholen enthousiasmeren en hopen zo te komen tot een grote groep jonge zangers.”

Volledig scherm Een jaar geleden repeteerden deze leerlingen voor een eerste kersconcert, corona dwarsboomde die plannen. Op 18 december is het tijd voor een tweede poging. © GEDR

Apotheose

Op het kerstconcert van 18 december zorgt naast de jonge stemmen ook een voor de gelegenheid gevormd strijkkwintet voor de nodige steun. Geert De Praetere: “We brengen werk van Bach, Britten, Rutter en andere meesters. Net als het kinderkoor, worden we begeleid door het Strijkkwintet van de Vlaamse Ardennen. Dat bestaat uit docenten van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en gastmusici en staat onder leiding van Henk De Bruycker. Het brengt ook zelf intermezzi zoals het Concerto di Natale van Arcangelo Corelli. De apotheose wordt een kerstmedley uitgevoerd door iedereen samen, in totaal zijn dat 80 uitvoerders. Het concert kadert in Winterlicht, het eindejaarevenement van de stad Ronse.

Kerstconcert in de Sint-Hermesbasiliek op zondag 18 december om 16 uur. Kaarten zijn te verkrijgen bij Standaard Boekhandel in de Peperstraat. Ze kosten 15 euro, tot 12 jaar gratis.

