Supporters kunnen de Rode Duivels op WK in Qatar volgen op groot scherm in Stadsfeestzaal COC

Kaarten kunnen vanaf nu worden gekocht in alle deelnemende cafés. Daar kun je ook info krijgen over sponsoring via VIP-tafels. Het is zaak om er snel bij te zijn. Onze supportersdorpen kenden in het verleden veel succes. Dit keer is de capaciteit kleiner omdat het in een zaal moet gebeuren. Dat heeft dan weer het voordeel dat we niet afhankelijk zijn van het weer. Onnodig te zeggen dat we gaan voor volle ambiance. Als de Rode Duivels doorgaan na de eerste ronde, waar we uiteraard niet aan twijfelen, zetten we de organisatie verder”, luidt het bij de organisatoren die zeer blij zijn met de steun van het stadsbestuur.