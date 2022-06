Succesvol MVC-Alliance Sportive Ronse is de sterkste van twintig teams in eigen voetbaltoernooi. “Het beeld bijstellen van de luidruchtige hangjongeren die enkel uit zijn op herrie”

MVC-Alliance Sportive treedt aan in de nationale minivoetbalcompetitie een heeft twee succesvolle teams. Voorzitter Yassin Mahli: “We hadden in het voorbije seizoen twee promoties te vieren. Onze eerste ploeg werd tweede in tweede nationale en mag het komende seizoen onze kleuren verdedigen in eerste nationale. De tweede ploeg schreef een identiek succesverhaal in vierde nationale en mag straks eveneens een stapje hoger voetballen, in derde nationale. We kunnen rekenen op zo’n 25 medewerkers die alle organisatorische en administratieve taken op zich nemen. En we willen vooral onze jongeren op een zinvolle en constructieve manier begeleiden in hun vrijetijd. Sport is daarvoor een ideaal middel.”

Vandaar rees ook het plan om op het einde van het seizoen een toernooi te organiseren. Jongerenorganisatie LEJO verleende daaraan haar medewerking. Ahmed Laghbali: “Er nemen twintig ploegen deel. De helft daarvan komt uit Ronse, de andere tien uit Kortrijk, Antwerpen en Brussel. De sfeer is prima, iedereen heeft het erg naar zijn zin. Op een gezonde manier aan sport doen is de doelstelling. We hopen het beeld van de luidruchtige hangjongeren die enkel uit zijn op problemen hiermee bijstellen. Er gebeuren ook veel posirtieve dingen en dit toernooi is er één van. En iedereen is hier zeer welkom.”

De finale werd uiteindelijk gewonnen door gastheer MVC-AS Ronse dat Tafersit Solidarity uit Brussel versloeg met 5-4. “Voor herhaling vatbaar”, luidde de conclusie.