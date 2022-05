Stressfactor Live zorgt na twee jaar voor een muziekfeestje op Da Vinci Campus

Directrice Vanessa Van Cauwenberge was blij dat er weer es wat kon op school. “Na enkele schooljaren waarin de activiteiten noodgedwongen op een laag pitje stonden, is er eindelijk weer een mogelijkheid om te knallen. Een hele namiddag lang kunnen onze leerlingen genieten van gratis concerten, randanimatie en heel wat lekkers uit een eet- of drankkraampje. Daar verzorgen de leerkrachten de service. Voor alles wat security en veiligheid aangaat, konden we rekenen op de laatstejaars Integrale Veiligheid van GO! Atheneum Geraardsbergen. Twee jaar geleden zou deze Stressfactor Live al plaatsvinden. Intussen zijn er al heel wat leerlingen vertrokken en bijgekomen.”

Noodplan

Die leerlingen konden via een stemronde zelf bepalen wie op de affiche kwam. Het werden Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob, Partyshakerz en K1D. Er was ook een vrij podium door de eigen leerlingen maar daar alle vertraging en onzekerheid over al dan niet doorgaan, verliep dat aspect wat moeizamer. En er was ook nog een andere spelbreker. “Door de felle regenbuien en onweders van deze middag, zijn we ook begonnen met het noodplan nog ‘s uit te testen. Dat verliep positief en nog positiever was dat het nadien gelukkig droog is gebleven”, lacht de directrice.