MADE IN OOST. Richa uit Oudenaarde maakt motorkle­dij voor meer dan 60 landen wereldwijd: “Mensen vallen soms uit de lucht als we zeggen dat we een Belgisch merk zijn”

Van grootvader op vader, van vader op diens zonen: de Richa Group mag dan wel in 60 landen actief zijn, de wortels van de onderneming zitten al sinds de jaren 50 in Oost-Vlaamse bodem. Het bedrijf uit de Vlaamse Ardennen had onder oprichter Julien al furore gemaakt op de ledermarkt toen zoon Luc Rigaux (67) zich op de motorkledij stortte. Vandaag de dag staan zijn telgen, Stijn (36) en Lewis (32), aan het roer. Een gesprek over internationale wateren en thuishaven Oudenaarde. “De tijd dat iedere motorrijder dezelfde zwarte, lederen jas droeg, is voorbij.”