Straatvoetballers gezocht én gevonden door MNM op de Da Vinci Campus in Ronse

Radiozender MNM van de VRT is één van de organisatoren van het evenement in de aanloop naar het WK voetbal in Qatar. Er werd op 11 november ook de hele middag uitgezonden vanuit een mobiele studio en dat zorgde voor een extra motivatie bij de teams. Die bestaan uit telkens vier spelers en zijn verdeeld over de categorieën U12, U14 en U16. Behalve in Ronse zijn er ook nog voorrondes in Beringen en Vilvoorde, waar ook de finales plaatsvinden.

Er waren ook demonstraties in pannavoetbal, een afgeleide van straatvoetbal. De stedelijke dienst Buurtsport en LEJO verleenden hun medewerking in het kader van het Urban Move-programma dat Ronse al meerdere jaren ondersteunt.