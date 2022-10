Stefaan Desmet schreef een roman over oorlogsverdriet bij weerstanders en collaborateurs: “In een koffer op zolder vond ik documenten die lagen te wachten op iemand die het verhaal zou vertellen van nonkel Robert en tante Marie”

BRAKEL/RONSE/OUDENAARDEBrakelaar Stefaan Desmet (61) werkt op de financiële dienst bij de provincie Oost-Vlaanderen en is in zijn vrije uren schrijver. Onder de titel ‘Wit Verdriet Zwart Verdriet’ publiceert hij nu een roman over de dood van zijn oom als weerstander in een Duits concentratiekamp. “Hij was 24 en verklikt door collaborateurs. In mijn familie is de wonde daarover nooit helemaal geheeld.”

Op de cover van het boek, uitgegeven bij Witsand, staat de foto van de Ronsische oorlogsburgemeester Leo Vindevogel. De familie Desmet heeft met de in 1945 geëxecuteerde politicus rechtstreeks niets te maken want ze woonde tijdens de oorlogsjaren in Oudenaarde. “Ik gebruik wel veel citaten uit Leo Vindevogels artikels in het weekblad ‘t Volk van Ronse dat voor en tijdens de oorlog zijn spreekbuis was. Daarin valt een onverholen bewondering te lezen voor het nazi-Duitsland van Hitler. Nochtans is de man na zijn terechtstelling afgeschilderd als een martelaar, een idealist die het slachtoffer is geworden van een Belgisch complot. Romans als ‘De dood met de kogel’ van Valère Depauw of een biografie zoals Pieter-Jan Verstraete er één schreef hebben daartoe bijgedragen. Nochtans vertellen wetenschappelijke studies een ander verhaal. Over mijn oom praat intussen niemand nog. Alleen de familie houdt zijn nagedachtenis in eer. Daar wil mijn roman iets aan doen.”

Koffer

Robert Demets, zo heet de oom in kwestie in het boek van zijn neef Stefaan. Het is een eenvoudige omkering van twee letters. Ondanks de overduidelijke verwijzingen, blijft Wit Verdriet Zwart Verdriet toch een fictieverhaal. “Mijn tante en meter Marie, de zus van Robert, heeft de dood van haar broer nooit helemaal kunnen verwerken. Ze vertelde vaak over hem. Hoe hij was verklikt en opgepakt, hoe hij naar Duitsland is weggevoerd en nooit meer teruggekeerd. Ze heeft dat nooit verteerd. Haar wereld bestond ook uit mensen die zwart waren geweest en wit tijdens de oorlogsjaren. Ze kon dat niet achter zich laten. Het lijdt geen twijfel dat het menselijke verdriet in beide kampen groot was en is. Maar je kunt je vragen stellen bij de keuzes die zijn gemaakt. De rechtstreekse aanleiding om mijn roman te schrijven, was een koffer vol met oude papieren van mijn tante die ongeopend op zolder stond. Toen ik hem dan toch opengooide, vond ik er een hoop documenten in die zeer confronterend waren. Daarin een schrijven van de Oudenaardse oorlogsburgemeester Vandenberghe waarin hij aan Robert een fietsband weigert omdat die bekend stond als een anglofiel en een vijand van het nationaalsocialisme. Ik was het Robert, Marie en al die anderen verschuldigd daar iets mee te doen.”

Volledig scherm Stefaan Desmet: "Verdriet is er in beide kampen. Maar je kunt je wel vragen stellen bij de keuzes die sommigen hebben gemaakt." © GEDR

Waarschuwing

Stefaan begon aan zijn roman in de zomer van 2019. Het manuscript was af in februari 2021. Daarna was het wachten op een positieve reactie van een uitgever. Die kwam er dertien maanden later. “Dat was lang wachten”, glimlacht de auteur. “Het had ook een voordeel: ik kon de citaten die ik gebruik aanpassen aan de actualiteit. Behalve de verhaallijn van de anonieme weerstanders zoals mijn oom en die van de later geïdealiseerde collaborateurs als Vindevogel, is er ook de derde laag: een waarschuwing voor een herhaling van wat er in die oorlogsjaren is gebeurd. We moeten immers waakzaam zijn als je kijkt naar wat sommige wereldleiders zich menen te kunnen veroorloven. We moeten dus voorzichtig blijven als het gaat over het behoud van onze democratie.”

Wit Verdriet Zwart Verdriet kost 22,50 euro en is te koop in de boekhandel.

