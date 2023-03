Stedelijke Raad der Bommels en de Bommelsverenigingen willen beter communiceren en constructief samenwerken: “Iedereen weer in dezelfde richting gekregen”

Overleg

Op het einde van die samenkomst werd een gezamenlijk statement opgesteld waarin iedereen zijn engagement uitspreekt om beter samen te werken en constructief te communiceren.

Burgemeester Michaux: “Ik ben de bijeenkomst gestart met een oproep tot wederzijds respect en verdraagzaamheid. Daarna heeft iedereen naar iedereen geluisterd. We zijn het er allemaal over eens dat niemand gebaat is bij de huidige situatie. Dat is zeer jammer want na twee moeilijke coronajaren hebben we in januari toch een schitterende editie gehad van onze feesten. Iedereen heeft daarop zijn engagement uitgesproken om samen verder te bouwen. Daarom zal de communicatie worden verbeterd en is er regelmatig overleg voorzien tussen de Raad en de verenigingen. Op die manier willen we iedereen weer zo snel als mogelijk in dezelfde richting krijgen. Hoe dat concreet zal gaan, wordt nu verder uitgewerkt.”