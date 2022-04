Stedelijke begraafplaats Hogerlucht drie dagen dicht wegens werkzaamheden

RONSE Met campagne Bijzonder Zonder willen lokale jongeren leeftijds­ge­no­ten informeren over de fabeltjes rond cannabis: “Eigen filmpjes opgenomen met een schitte­rend resultaat”

De campagne ‘Bijzonder Zonder’ heeft tot doel jongeren te informeren over de effecten van cannabis en enkele fabeltjes daarover de wereld uit te helpen. Het doel is vooral om de overschatting bij te sturen van hoeveel leeftijdsgenoten cannabis gebruiken. Dankzij de inzet van bijzonder creatieve lokale jongeren is deze campagne ook in Ronse succesvol afgetrapt.

14 april