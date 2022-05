Stedelijk zwembad ’t Rosco heropent op dinsdag 7 juni na een jaar juridische geschillen en herstellingswerken

Vanaf maandag 30 mei start een eerste testfase van een week waarin alles wordt gecontroleerd. Dan zijn enkel de zwemclubs en een beperkt aantal personen toegelaten.

Als alles vlot verloopt, is vanaf dinsdag 7 juni het grote publiek opnieuw welkom. Ook de scholen krijgen de kans om met hun leerlingen nog dit schooljaar langs te komen. Op zondag 12 juni is het zwembad één dagje gesloten vanwege de Fiertel om daarna weer elke dag open te zijn. Na de zomervakantie zullen ook de zwemlessen en lessenreeksen weer opgestart worden. Meer informatie hierover volgt later. Inwoners die nog een polsbandje hebben met vooraf betaalde zwembeurten kunnen dit trouwens probleemloos gebruiken. Deze beurten zijn nog steeds geldig.

Schepen van Sport Joris Vandenhoucke (CD&V) : “Uiteraard zijn we opgelucht dat we na een jaar sluiting het zwembad eindelijk opnieuw kunnen openstellen. We beseffen dat we heel wat geduld gevraagd hebben van inwoners, zwemclubs en scholen van Ronse en omliggende gemeenten. Het was echter een moeilijk en ingewikkeld dossier, zowel technisch, financieel als juridisch. Maar laat ons vooral vooruit kijken en hopen dat we na de testweek het licht definitief op groen kunnen zetten. Hopelijk zijn we dan vertrokken voor een mooie zomervakantie en vele jaren van ongestoord zwemplezier.”