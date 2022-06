Stedelijk zwembad in ’t Rosco kan na jaar éindelijk weer de deuren opengooien: “We zijn terug uit de hel en klaar voor onze eerste echte zomer”

RONSENa een jaar gedwongen sluiting en een testweek, is het stedelijk zwembad op de sportsite ’t Rosco op de Leuzesesteenweg eindelijk weer opengegaan. Het gloednieuwe bad opende in september 2019 dan wel de deuren, maar is sindsdien in totaal amper enkele maanden open geweest. Eerst was er - hoe kan het ook anders - corona. Er volgden versoepelingen, maar dan was daar die tweede grote klap: een gigantisch lek.

Op 29 september 2019 opende het nieuwe zwembad van de stad Ronse de deuren. Het voldeed aan alle eisen die men aan een moderne zwemgelegenheid oplegt: duurzaamheid, toegankelijkheid, ruimte en licht, aandacht voor de wedstrijdzwemmers maar evenzeer voor de kleintjes en voor de recreatieve zwemmer. Er was een competitiebassin, een recreatief gedeelte en twee glijbanen. De verwachtingen waren hooggespannen na een halve eeuw zwemmen in het verouderde bad in de Engelsenlaan.

Open, dicht, open, dicht

De ontnuchtering volgde snel. In maart 2020 moesten de deuren dicht door het uitbreken van de coronapandemie. Er volgden weliswaar versoepelingen, maar die konden het financiële verlies niet compenseren. Op vrijdag 28 mei 2021 volgde een nieuwe zware klap: het water liep uit het bad de kelders in en zorgde daar voor heel wat technische defecten. Om de oorzaak van het probleem te onderzoeken en te weten waar het exact is fout gegaan, werd een procedure opgezet die tot op vandaag nog lopende is. De apparatuur werd intussen wel hersteld en uitgetest. De deuren kunnen weer open.

Volledig scherm Zwembad 't Rosco: klaar voor de zomer. © GEDR

Schepen van Sport Joris Vandenhoucke (CD&V), beroepshalve leerkracht lichamelijke opvoeding, was één van de eersten die dinsdagochtend om 7 uur het water indook voor een uurtje baantjes trekken.

Quote Over de conclusie van het onderzoek naar de oorzaak van het defect kan ik alleen maar zeggen dat we wachten op het eindrap­port Joris Vandenhoucke

“Ik ben uiteraard opgelucht dat we weer aan de slag kunnen. We moeten nu vooral vooruit kijken. De scholen keren in deze laatste maand van het schooljaar gedeeltelijk terug. Sommigen krijgen hun programma echter niet meer aangepast. Dat begrijpen we uiteraard. De laatstejaars van Campus Glorieux Secundair zijn één van de eersten die wel opnieuw in schoolverband het water zijn ingedoken. Zij komen met de fiets, dat is al een stuk makkelijker dan als je busvervoer moet regelen. De vakantie is bovendien in zicht, veel tijd om de kleinste kinderen nog wat bij te brengen is er niet. De echte herstart zal dus voor september zijn, maar we rekenen op veel volk in de komende zomermaanden. Dan kunnen we eindelijk op volle toeren draaien. Alles is er ook klaar voor. Over de conclusie van het onderzoek naar de oorzaak van het defect kan ik alleen maar zeggen dat we wachten op het eindrapport.”

We zijn terug

Ook zwembadbeheerder Christophe De Paepe is gelukkig. “Ik heb de voorbije twee jaar veel werk gehad maar niet met datgene waar ik me wou mee bezighouden: de verdere uitbouw van het aanbod van dit zwembad. Maar we zijn nu eindelijk weer waar we moeten zijn. Er werken momenteel zes monitors, dat worden er straks acht. Daar komen nog drie jobstudenten bij. Vier poetsvrouwen houden alles schoon. Ik ben aangenaam verrast over het aantal zwemmers dat vanmorgen en vanmiddag al is opgedaagd voor het baantjeszwemmen. De mensen zijn de weg naar ons nog niet kwijtgeraakt. Daar had ik wel even schrik voor. Maar we zijn terug en ik hoop uit de grond van mijn hart dat het voor heel lange tijd is.”

Of hij zelf al een duik heeft genomen uit pure vreugde? “Ik denk dat ik in mijn leven al te veel heb gezwommen. Het is er nog niet van gekomen. Ik ben al gelukkig als ik zie dat er sowieso weer mensen in het water liggen.”