Stedelijk Fiertelcomité is begonnen aan de laatste 100 dagen naar Drievuldigheidszondag: “Nieuwe praalwagens moeten Fiertelprocessie (nog) meer uitstraling geven”

Voorzitter Eric Dejonghe van het Stedelijk Fiertelcomité is naar eigen zeggen trots op zijn leden. Die maken sedert deze zomer werk van een aangepaste look van de processie. Helemaal nieuw op 4 juni wordt de wagen die de voorgevel toont van het kasteel Van Nassau, samen met een tafereel waarin kasteelvrouw Ernestine de Ligne in 1634 het borduurwerk maakt van het Fiertelschrijn. Wim Cambier: “Daarop stond voor het eerst te lezen dat Hermes bij zijn onthoofding aan God de voorspraak vroeg voor alle krankzinnigen. In de oorspronkelijke legende over Hermes uit de negende eeuw, staat dat nergens vermeld. In 1634 was de familie Van Nassau-De Ligne het Sint-Hermeskapittel zeer dankbaar dat het in Ronse was gebleven met de relieken van de heilige. Door de grote conflicten met het toenmalig protestants bestuur, was een verhuis naar Gent, Brussel of Mechelen een reële mogelijkheid die gelukkig niet werd omgezet in concrete daden.”