Stadsbestuur werkt aan Kopenhagenplan, maar wil van centrum niet hals over kop fietszone maken

Kopenhagenplan

Schepen van Mobiliteit Jan Foulon (CD&V) zag dat niet zo. “We zijn van plan om zo’n fietszone effectief te creëren, maar we willen dat niet hals over kop doen”, zei hij. “Op dit ogenblik zijn we aan het kijken hoe we het commerciële centrum van de stad geografisch kunnen afbakenen. Daaraan willen we zo’n fietszone vastkoppelen. Daarmee hangt ook samen dat de Vlaamse regering in het kader van de relancemaatregelen een Kopenhagenplan heeft uitgewerkt dat steden die daarin meegaan een stevige subsidie verschaft. Voor elke euro die de stad uitgeeft, legt de Vlaamse regering er een euro bij. De voorstellen moeten ingediend worden tegen 30 september dit jaar. Dat gaan we dan zeker ook doen. Op dat moment zullen we ook alle adviezen hebben van de betrokken diensten en kunnen we met een goed onderbouwd dossier aan de slag gaan. Dat is beter dan nu hals over kop een voorstel goed te keuren dat nog moet worden uitgewerkt.”