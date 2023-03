Stadsbestuur neemt vanaf 2024 het beheer van De Botaniek in handen, verenigingen op zoek naar nieuwe stek: “Maar we zetten niemand op straat”

Vanaf 2024 neemt de stad Ronse het beheer van De Botaniek in de Spinstersstraat over van de vzw Samenlevingsopbouw (Saamo). De stadslokalen worden er vanaf dan enkel nog gebruikt voor de buurtactiviteiten van Saamo, sociale Kruidenier Kaboes en de dienst Inburgering en Integratie. Dat roept bij oppositiepartijen Groen en Vooruit vragen op.

Met name fractieleider Lech Schelfout van Groen begreep niet goed wat de beweegredenen zijn van de stad. “Saamo valt door de besparingen van de stad al terug van 4,5 medewerkers op twee. Twee medewerkers die vertrokken worden niet vervangen, brugfiguren moeten ermee stoppen eind dit jaar. In De Botaniek hebben onder de vleugels van Saamo een aantal verenigingen een vaste stek gevonden. Daaronder de vrouwengroep neswane, het vrouwenatelier neswane, een taalatelier, een groepje dat werkt rond rijlessen, een groepje dat zorgt voor een verbindend soepmoment en nog meer positieve initiatieven die welkom zijn in het centrum van een zeer kwetsbare wijk. Die groeperingen moeten hun activiteiten nu allemaal stoppen en worden op straat gezet. Ik heb daar toch mijn vragen bij.”



Die vragen had ook Björn Bordon van Vooruit: “Deze maatregelen zijn allemaal het gevolg van de besparingen die het stadsbestuur heeft voorzien ten nadele van de sociaal zwaksten. Het mag allemaal geen geld meer kosten”, uitte hij zijn ongenoegen.

“Geef ons wat tijd”

Schepen van Lokaal Sociaal Beleid Patrice Dutranoit (CD&V) zette dan weer vraagtekens bij het beeld dat de oppositie wil ophangen van het beleid van de stad. “Wij zetten helemaal niemand op straat. Wij hebben het samenwerkingsakkoord met Saamo aangepast vanaf 2024, tot en met eind 2025. Dit jaar is een overgangsjaar. We willen onder meer zelf bekijken hoe we het beheer van de lokalen van De Botaniek efficiënt kunnen aanpakken. Er zijn nu met alle betrokkenen gesprekken bezig om te zien waar de betreffende verenigingen in de toekomst terecht kunnen. Onze lokaal dienstencentrum is vragende partij om activiteiten te organiseren, net zoals Grijkoort. Iedereen zal dus een stek krijgen, beweren dat de stad mensen op straat zet, is niet correct. We vragen enkel een beetje tijd om de zaken op orde te krijgen.”

Volledig scherm Schepen Patrice Dutranoit en burgemeester Ignace Michaux: de vroegere academie in de Zuidstraat wordt verkocht. Voor de verenigingen die er nog onderdak hebben, wordt naar een alternatief gezocht. © GEDR

Zuidstraat

Lech Schelfout, die het gevoel had dat de schepen zijn neus wou afbijten, had gelijkaardige vragen over de gebouwen van Cultuurcentrum De Ververij in de Zuidstraat, de vroegere kunstacademie. Dat gebouw is door de stad te koop gezet maar herbergt nog een aantal verenigingen, zoals Fotoclub Ronse en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia.



Schepen Joris Vandenhoucke (CD&V): “Nu de temperaturen stilaan weer oplopen, kunnen de lokalen in de Zuidstraat op beperkte schaal weer worden in gebruik genomen. We denken daarvoor aan de startdatum van 1 april. We zullen dan werken met maandcontracten, want de toekomst is onzeker, niemand kan voorspellen wanneer zich een koper zal aandienen. Maar het is evident dat de verenigingen die daar nu hun thuisbasis hebben, op zoek moeten naar een nieuwe stek. Dat is ongetwijfeld lastig, maar iedereen moet goed beseffen dat men daar in een luxesituatie zat. We doen als stadsbestuur ons best om te zoeken naar een optimaal alternatief.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.