Stadsbestuur legt besparingsplan voor op gemeenteraad van 19 december: bouw van nieuw administratief centrum niet voor 2024

Drie principes

De voorstellen voor die besparingen worden op de gemeenteraadszitting van maandag 19 december besproken. Schepen van Financiën Patrice Dutranoit (CD&V): “Deze voorstellen steunen op drie belangrijpe principes. De burger wordt maximaal ontzien, er komt geen stijging van de belastingen en ook de organisatie van de basisdienstverlening in het stadhuis en het sociaal huis wordt maximaal gevrijwaard. Wel zullen in de loop van 2023 de tarieven worden aangepast aan de levensduurte. Ten tweede blijft ook het personeel behouden. Er worden wel verschillende functies geschrapt of niet ingevuld, maar er vallen geen naakte ontslagen. Ten slotte beogen de ingrepen een structurele besparing op langere termijn. De investeringen in energiebesparende maatregelen en duurzame mobiliteit blijven behouden maar een aantal wegenwerken worden voorlopig geschrapt. Ook het belangrijkste investeringsproject van deze legislatuur, de bouw van het nieuw administratief centrum, wordt meer gespreid in de tijd. De start van de werkzaamheden daarvoor wordt voorlopig uitgesteld naar eind 2024. Verder wordt er gesnoeid in het organiseren van activiteiten en evenementen. De toelagen voor convenanten van de stad worden eveneens geëvalueerd en aan de hand van deze evaluatie bijgestuurd. Maar ook in moeilijke tijden blijven het bestuur en de organisatie ambitieus.”