Stadsbestuur koopt de leegstaande gebouwen van Passe-Partout in de Abeelstraat: “Eerst als tijdelijk onderkomen tijdens de bouw van het nieuwe administratieve centrum, later als locatie voor het Sociaal Huis”

Het gebouw van drie etages in de Abeelstraat staat leeg sedert de stopzetting van het huis-aan-huis blad Rondom in januari 2020. De kleine groep werknemers die nog in dienst is, verhuisde intussen naar TIO3. Eigenaar van het gebouw is uitgeversbedrijf Mediahuis. Dat nam in 1998 de weekbladengroep AZ over van Fred Valcke die er sedert 1984 zijn intrek had genomen. Tot dan was daar de schoenenfabriek Baert gevestigd. In 2003 werd het gebouw helemaal gerenoveerd door de groep Passe-Partout, toen deel van Corelio dat later Mediahuis werd.

Renovatie

Het stadsbestuur wil in het gebouw de personeelsleden onderbrengen die nu tewerkgesteld zijn in het stadhuis en de annex van dat stadhuis. Schepen van Personeelszaken en Interne Organisatie Brigitte Vanhoutte (N-VA): “Tijdens de bouw van het nieuw Administratieve Centrum dat de komende jaren is voorzien, moeten we onze diensten niet alleen op een alternatieve plek onderbrengen die alle faciliteiten biedt. We moeten de burgers ook de garantie bieden op een kwalitatief onthaal. Uit onderzoek is gebleken dat dit kan op de voormalige Passe-Partout-site die dan ons Tijdelijke Administratieve Centrum (TAC) zou worden. We gaan daarbij niet voor een complete make-over maar voor de noodzakelijke en functioneel verantwoorde renovatiewerken. Aan ruimte ontbreek het niet en de ligging, centraal in de stad, is ideaal. Bovendien zijn in de aankoop ook zo’n 40 parkeerplaatsen én de vroegere snooker inbegrepen. Die laatste zal vooral dienen als opslagruimte voor materiaal van het administratief centrum tijdens de verbouwingen.”

Volledig scherm Bij het gebouw hoort ook het vroegere snookerpaleis en een parking met 40 plaatsen. © GEDR

Kernversterkend

Omdat dit project met de renovatie van een vrijgekomen bedrijfsruimte in het midden van de stad ook kernversterkend werkt, is er een dossier voor subsidiëring ingediend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) van de Vlaamse regering. Dat kan leiden tot een subsidie van 30 procent. Schepen Vanhoutte is dan ook tevreden: “We hebben in dit dossier zeer goed samengewerkt met alle collega’s van het schepencollege. Het leegstaande gebouw prijkte al langer op ons lijstje en we hebben er nu ook een zeer efficiënte bestemming voor gevonden. We betalen voor het gebouw 525.000 euro en er is 180.000 euro voorzien voor het gebruiksklaar maken van de lokalen. De gemeenteraad moet nog zijn goedkeuring geven maar ik denk niet iemand hier problemen kan mee hebben. Na de terugkeer van de betrokken diensten naar het nieuwe Administratieve Centrum, en dan zijn we toch al snel twee jaar verder, hebben we bovendien ook een andere bestemming op het oog.”

Quote We gaan niet voor een complete make-over maar voor de noodzake­lij­ke en functio­neel verantwoor­de renovatie­wer­ken Brigitte Vanhoutte (N-VA), Schepen van Interne Organisatie en Personeel

Sociaal Huis

Omdat het gebouw in het hart van de stad is gesitueerd, makkelijk bereikbaar is en toch niet in het volle zicht ligt én parking heeft voor de deur, denkt het bestuur namelijk aan een verhuis van het Sociaal Huis van de Oscar Delghuststraat naar de Abeelstraat. Schepen van Zorg Wim Vandevelde: “Velen zijn er al een tijd van overtuigd dat de huidige locatie van het Sociaal Huis te ver weg ligt van het stadscentrum. Daar zou het Passe-Partout gebouw een passende oplossing voor bieden. Bovendien kun je er op een discrete manier mensen ontvangen, een belangrijk gegeven in de context van de activiteiten van het Sociaal Huis. Uitbreiden op de huidige locatie in de Delghuststraat is volgens ramingen niet realistisch en onze dienst inpassen in het nieuwe administratieve centrum zou te complex worden omdat er te veel dossiers zijn die vallen onder de persoonsgebonden materie. Maar eerst is er dus het TAC.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.