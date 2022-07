Stadsbestuur is blij met de plannen van private projectontwikkelaar voor de vroegere site Incoplas, oppositie vindt het een gemiste kans

Het bedrijf Incoplas, gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van kunststofcontainers, was tot eind vorige eeuw gevestigd in de Blauwe Steenstraat. Sindsdien staan de gebouwen leeg. Graffitikunstenaars konden er hun ding doen en organiseerden er recent zelfs een expositie. Maar krakers met minder artistieke bedoelingen zetten er de boel regelmatig op stelten. Burgemeester Luc Dupont (CD&V) is opgelucht dat er eindelijk een ontwikkelaar is gevonden die iets met de plek wil aanvangen. “Het dossier ligt al vele jaren op mijn maag. De site is de laatste kankervlek in de stad. Nu hebben we iemand gevonden die de gebouwen wil kopen en die hele mooie plannen heeft om daar iets moois neer te zetten met veel groen, veel duurzaamheid en veel rust. Het gaat om een vooruitstrevend project dat we in onze stad nog niet eerder hebben gezien. Ik steun het ook persoonlijk met veel overtuiging. Als we hier niet mee onze schouders onder zetten, zijn we weer voor vele jaren vertrokken zonder dat er uitzicht is op een degelijke bestemming voor dit stuk industrieel erfgoed.”

Gemiste kans

De oppositie ziet dat anders. Fractieleider Gunther Deriemaker (Vooruit) betreurt dat er geen overleg is geweest binnen de bevoegde gemeenteraadscommissie Wonen en Werk. “Nochtans is een open discussie over dit soort ingrijpende plannen aangewezen. Ik verwijs naar de moeilijke weg die we hebben afgelegd met het project rond De Stadstuin, vijftien jaar geleden. Dat is intussen een succes gebleken. Wij hebben in verband met dit plan toch wel vragen bij de keuze voor nog maar ‘s 117 appartementen die maar liefst vijf verdiepingen hoog worden gebouwd. Daarnaast is er ruimte voor slechts 11 woningen. Daar komt nog ’s bij dat er ook een commerciële ruimte is voorzien voor een fitness en een supermarkt van 900 m². Het stadsbestuur heeft zich opnieuw voor de kar laten spannen van de projectontwikkelaar. Op vlak van woonkwaliteit en woondiversiteit is dit geen goed idee. Het is een gemiste kans.”

Advies

Ook Lech Schelfout van Groen heeft veel vragen bij de gemaakte keuzes. “Het ontbreekt het stadsbestuur aan visie over ons woonpatrimonium. De dienst mobiliteit heeft hierover een negatief advies gegeven en ook de gemeentelijke commissie ruimtelijk ordening stelde als voorwaarde dat er voldoende parkeerplaats zou worden voorzien en dat er geen warenhuizen mochten deelnemen aan het project. Aan dit alles gaat het stadsbestuur voorbij.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Jan Foulon (CD&V) wijst er op dat de stad geen eigenaar is van het grootste deel van de gronden. “Het gedeelte dat we wel in ons bezit hebben, is bestemd voor de elf woningen. De rest van de oppervlakte is in privéhanden. Er zijn ook twee openbare onderzoeken geweest waarbij alle betrokkenen hun opmerkingen hebben kunnen doorgeven. De ontwikkelaar heeft daar trouwens rekening mee gehouden en de plannen aangepast. Het inplanten van een warenhuis kan overigens ook positieve gevolgen hebben. Het haalt de verkeersdruk weg van de buurt rond de César Snoecklaan waar nu een concentratie is van warenhuizen. Nu zorgen we voor een spreiding van de supermarkten. Dit is bovendien een keuze van het schepencollege en niet van de gemeenteraad.”

Dat bleek ook bij de stemming in de gemeenteraadszitting. De oppositie van Open VLD, Vooruit en Groen onthield zich, de meerderheid van N-VA en CD&V stemde voor een omgevingsvergunning.

