Stadhuis draagt de kleuren van de regenboog uit naar aanleiding van Dag tegen Homofobie en Transfobie

Op 17 mei 1990 schrapte de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit van de lijst met psychische aandoeningen. Het is de dag geworden tegen homofobie en transfobie, IDAHOT. Ook de stad Ronse wil die in de kijker zetten. Schepen van Inburgering en Gelijke Kansen Aaron Demeulemeester (N-VA): “We geven het stadhuis tot en met donderdagnacht de kleuren van de regenboog om te laten zien dat in Ronse iedereen welkom is en alle kleuren van de samenleving even mooi en belangrijk. We hadden al een zebrapad aan de bibliotheek, dit veelkleurig stadhuis is een nieuw symbolisch teken op een belangrijke dag voor de gemeenschap van lgbtq+. Het mag natuurlijk niet bij symbolische acties als deze blijven. Hoe we dag na dag denken en handelen, daar gaat het om. Maar een mooi belicht stadhuis, kan helpen om de bewustmaking te versterken.”