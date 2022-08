Stad organiseert weer zomerschool en zoekt daarvoor nog leerkrachten

Leerkrachten

Voor de organisatie van de zomerschool is de stad nog op zoek naar leerkrachten. Meer info is te verkrijgen op het mailadres sammy.khiter@ronse.be. Leerkrachten worden vergoed via het Art. 17. Dat is het statuut voor occasioneel sociocultureel werk. De zomerschool is een initiatief i.s.m. met Ronsische lagere scholen en SAAMO in Den Botaniek.