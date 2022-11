Sportcafé ‘t Rosco heeft met Jurgen De Turck een enthousiaste man achter de tap met ervaring in de horeca

“Ik wist even niet meer waar ik eerst moest springen”, vertelt Jurgen met pretoogjes over zijn eerste dag in zijn nieuwe café. “Maar ik voel me echt gelukkig en helemaal klaar voor een zeer aangename en efficiënte werking. Ik heb een aantal jaren heel hard mijn best gedaan in Kluisbergen maar door de onvoorziene sluiting van Villa Vogelsanck werd ook alle kans op succes daar weggenomen. Ik voel in Ronse vanwege het stadsbestuur een grote geestdrift en wil om er in ‘t Rosco iets van te maken. Ik zal het eenvoudig samenvatten: ik ben hier zeer graag en voor een geboren Oudenaardenaar heb ik daarmee alles gezegd, denk ik.”

Sportcafé ‘t Rosco in de Leuzesteenweg is vanaf 16 uur geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag, zaterdag en zondag is dat vanaf 10 uur.