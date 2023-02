Sport en kunst verenigd: leerlingen schilderkunst van academie stellen tentoon in ‘t Rosco

Schepen van Sport en Cultuur Joris Vandenhoucke (CD&V) zag het graag gebeuren. Gert Crispyn koos voor zijn jaarlijkse tentoonstelling met werk van zijn leerlingen voor het thema sport. Geen betere plaats om het resultaat van al dat creatieve werk te tonen dan de toegangshal van sportsite ‘t Rosco. Gert: “De werken werden gemaakt door achttien leerlingen, allemaal volwassenen tussen dertig en 75 jaar. De invalshoek is altijd verschillend. Sommigen werken abstract, anderen zeer realistisch. De mix is ook de rijkdom. Mijn job is het om de leerlingen te sturen en ideeën te geven. Maar ik hou allerminst hun penseel vast. Het gaat altijd om een persoonlijke invulling. Ik ben wel blij dat we sport en cultuur kunnen samenbrengen. De werken hangen verspreid over de inkomhal van de sportzaal en van het zwembad. We hopen dat minder sportieve mensen op deze manier de weg vinden naar ‘t Rosco en sporters de weg naar de academie. Drempels blijven soms hoog, dit soort initiatieven kan die verlagen. En wie door het bekijken van de schilderijen zin krijgt om zich in te schrijven: iedereen is zeer welkom.”

Pensioen

Eén van de exposanten is Eddy De Temmerman. “Ik ben ermee begonnen toen ik met pensioen ging. Ik had er vroeger wel ‘s aan gedacht om me in te schrijven maar dat was er nooit van gekomen. Te veel bezig met de dingen van elke dag. Maar toen kwam er tijd vrij en die wou ik toch op een zinvolle manier invullen. Ik ben nu al een paar jaar bezig en dat doet me goed. Niet alleen het schilderen zelf maar ook het nadenken over wat ik op het doek wil zetten en op welke manier ik dat het best doe, vormt een boeiend proces. De raad van onze docent is daarbij kostbaar en motiverend. Het is dus gewoon heel plezant om te doen. Het resultaat kunnen tonen op een plek waar veel mensen langs lopen, geeft goesting om verder te doen.”

Dat vond ook schepen Joris Vandenhoucke zelf. “Misschien moet ik niet wachten tot ik met pensioen ben om die stap te wagen”, klonk het.