Spoorwegbruggen worden vernieuwd in Nieuwebrugstraat en Elzeelsesteenweg: omleidingen voor autoverkeer, treinverkeer onderbroken

De voorbereidende werken zijn al even bezig in de Nieuwebrugstraat en worden in de Elzeelsesteenweg gestart op maandag 23 mei. Daar lopen ze tot 1 juli. Nadien wordt een nieuw spoordek geplaatst. In de Nieuwebrugstraat gebeurt dat tussen 17 en 20 juni, in de Elzeelsesteenweg tussen 1 en 4 juli. Nadien volgt afwerking van de bruggen. Die werken worden voornamelijk overdag uitgevoerd. In de Nieuwebrugstraat van 20 juni tot 8 juli, in de Elzeelsesteenweg van 4 tot 8 juli en van 1 tot 31 augustus. De werken zijn nodig vanuit veiligheidsoogpunt.

Impact

Meestal wordt er overdag gewerkt. Tijdens de weekends waarin er doorlopend gewerkt wordt voor het plaatsen van de nieuwe brug, is het treinverkeer onderbroken. Meer info omtrent de aangepaste dienstregeling kan je terugvinden via de reisplanner op www.nmbs.be of in de NMBS-app. De bruggen zijn afgesloten voor alle verkeer, inclusief voetgangers en fietsers tot 8 juli. Tijdens en na het bouwverlof laten verkeerslichten het verkeer alternerend door. Deze fase duurt van 8 juli tot eind augustus. De Nieuwbrugstraat is ter hoogte van de spoorwegbrug momenteel reeds afgesloten door de werken in de Beukenlaan. Voor de werken aan de brug op de Elzeelsesteenweg is er voor het gewoon verkeer een omleiding via de Ovide Decrolylaan – Louis Pasteurlaan – Jules Bordetlaan – Pessemiersbrug en Olifantstraat. Voor het zwaar verkeer komende vanuit Lessen loopt de omleiding via de Leuzesesteenweg, César Snoecklaan, Berchemsesteenweg en Zandstraat. Voor het verkeer komende vanuit Oudenaarde loopt die boven de Kruisstraat via de Zandstraat langs Berchemsesteenweg, César Snoecklaan en Leuzesesteenweg.