SONE Festival krijgt op voormalige fabriekssite wat het wou: volk, sfeer en beleving

In de voormalige textielfabriek van Achilles Meulenyser deden 13 DJ’s zaterdagavond en zondag hun ding tot diep in de nacht. Het begon als een fantasietje van Ronsische studenten in Gent, nu is het een klassieker geworden op de festivalagenda. Vandaag zijn ze met zeven die er hun schouders onder zetten, geholpen door een groep vrijwilligers. Voor de achtste editie in hun thuisstad, verhuisden ze van de site van De Ververij naar die van BE Factory, even de Molenbeek over. Ze hoopten op een goeie duizend bezoekers en die waren er ook.

Als aanloop naar de Flames

Onder de festivalgangers veel jong maar ook iets minder jong. Régis De Craeye uit Ronse (57) komt voor de muziek, voor de ambiance maar ook voor de plaats van het gebeuren. “Schitterende locatie en een ideale gelegenheid om die ‘s te komen bezoeken in zeer prettige omstandigheden”, vindt hij.

Janne Michels (23) uit Ronse is één van de gezichten op de sociale media van de Belgische Voetbalbond. Ze zette de Red Flames, onze nationale vrouwenploeg, al mee op weg naar het Europees Kampioenschap dat volgende week in Engeland begint. Op 10 juli staat ze paraat in het grote Flames Dorp op het Martelarenplein in Leuven waar de wedstrijden van de Red Flames op groot scherm en met veel randanimatie worden gevolgd. Maar eerst dus SONE. “Ik ben een trouwe fan en ik wil dit voor geen geld missen. Altijd al een topper geweest en nu helemaal want deze nieuwe locatie is echt wel ideaal. Ik heb ook redenen om een feestje te bouwen want ik heb sinds kort ook een vaste baan gevonden. Dit wordt nog een lange nacht!”

Ook schepen van Cultuur Joris Vandenhoucke (CD&V) is, met de fiets, afgezakt naar de Beekstraat. “Ik heb alle edities al meegemaakt en dit is altijd al een fijn feestje geweest. Ik mis wel een rock ‘n roll podium want house en hiphop is niet echt mijn ding maar je moet van alles kunnen proeven. En dat jonge mensen met een hart voor Ronse dit blijven organiseren, kunnen we enkele maar toejuichen. “