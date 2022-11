Soep van het Vlaams Belang voor het goede doel

“Meer dan 600.000 Vlamingen leven vandaag in armoede. Dat is een beschamend hoog cijfer. Niet enkel de federale en Vlaamse overheid schieten tekort, ook ons eigen stadsbestuur kan meer doen, bijvoorbeeld door de voedselbank sterker te ondersteunen”, zegt afdelingsvoorzitter Joost Hijsselinckx. Bij elke kop gratis soep werd een folder meegegeven waarin de partij uitlegt hoe ze denkt de energiecrisis op te lossen. De opbrengst van de acties gaat naar enkele goede doelen: Middelkind VZW bestrijdt de kinderarmoede; Ebergiste en MPC Sint-Franciscus helpt mensen met een verstandelijke beperking; Feestvarken VZW bezorgt kinderen in armoede een fijne verjaardag en VZW Is Broodnodig vult lege brooddozen op school.

De partij werkt intussen aan een comeback in 2024 op gemeentelijk niveau. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 verdedigde Vlaams Belang de drie zetels die ze als oppositie nog had overgehouden niet. “We winnen elke dag nieuwe leden en ons bestuur is intussen ook weer uitgebreid. Tegen 2024 zullen we klaar zijn voor de verkiezingen”, aldus Hijsselinckx.