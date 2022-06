Sociale Kruidenier Kaboes dankt de vrijwilligers voor tien jaar medewerking aan een noodzakelijk kwaad. “De perceptie bestaat dat we hier winkeltje spelen maar de nood is reëel en groeit”

Tien jaar geleden werd Kaboes opgericht door Stijn Delabie. De sociale kruidenier is één van de afdelingen van de vzw Grijkoort, die ook actief is met sociale initiatieven in andere domeinen. Nele Debaets was één van de eerste medewerksters, vandaag is zij de verantwoordelijke van Auxilior. De nood is er in het voorbije decennium niet kleiner op geworden en corona heeft niet geholpen. Directeur van Grijkoort Jan Foulon durft het woord viering dan ook niet echt te gebruiken. “Het ideale zou zijn dat we Kaboes en aanverwanten mogen opdoeken omdat het armoedeprobleem is opgelost. Dat is dus niet zo. We zien dat het aantal mensen dat naar ons komt toeneemt. Dat betekent niet dat ze hier alles gratis krijgen. Dat zou ons terug voeren naar de tijd van het paternalisme en de bedeling van gratis soep. We vragen dat mensen een inspanning doen voor wat we hen geven. Niet iedereen kan zomaar bij Kaboes zijn inkopen komen doen. Dat is een hardnekkige maar foute perceptie. Die procedure is strikt en loopt via het OCMW. We kunnen voor financiële steun gelukkig rekenen op bedrijven die ons helpen, naast de serviceclubs en lokale handelaars. De producten worden ons daarnaast ook bezorgd door de Europese Unie en de Voedselbank. En dankzij de stad Ronse kunnen we werken op een mooie locatie.”