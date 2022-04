Snelheidsinformatieborden op de invalswegen missen hun effect niet: snelheid daalt, net als de overtredingen

Permanent

Op de Berchemsesteenweg komt men aan een gemiddelde snelheid van 53 kilometer per uur. De hoogste gemeten snelheid is er 141 kilometer per uur. Op de Elzeelsesteenweg komt men uit op een gemiddelde van 52 kilometer, de maximum snelheid daar is 160 kilometer. Voor de Leuzesesteenweg wordt dat respectievelijk 49 kilometer en 132 kilometer, voor de Ninoofsesteenweg 51 kilometer en 150 kilometer. De Engelsenlaan is een zone 30. De gemiddelde snelheid daar is 34 kilometer per uur en de hoogste gemeten snelheid 91 kilometer per uur. In De Vrijheid, ook zone 30, is dat 20 kilometer en 51 kilometer. Daar zou een permanent snelheidsinformatiebord komen. De metingen van de Kruisstraat zijn er nog niet.