Slam Poetry festival op Boeksprekers 2022

Op de grens tussen literatuur, poëzie en performance vind je slam poetry, een boksmatch met woorden. Op Boeksprekers 2022, een organisatie van de bibliotheken van de Vlaams Ardennen, maak je kennis met deze voordrachtpoëzie in zijn meest pittige vorm, verwant aan hiphop & rap. Woordkunstenaar Hind Eljadid gaat daarover in gesprek met klinkende namen in de Slam Poetry-wereld zoals Giovanni Baudonck, Carmien Michels, Manu Moreau. Mel Ross, Sem Phi & Dj 2EZ zorgen voor de muziek.

Boeksprekers vindt plaats in CC De Ververij in de Wolvenstraat Ronse, op vrijdag 21 oktober, aanvang om 20.00 u.

Toegang is gratis, maar inschrijven vooraf is verplicht!

Dit kan via ronse.bibliotheek.be/agenda/boeksprekers of via mail naar bibliotheek@ronse.be