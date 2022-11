Sinterklaas zoekt speelgoed voor de vzw Moeders voor Moeders en u kan de heilige man daarbij helpen

Het gaat om een nationaal initiatief van Century 21 waar de regionale kantoren vrijblijvend konden aan deelnemen. Arne Vercoutere van het kantoor in Ronse aarzelde niet en kreeg de volle steun van zijn collega’s Virginie Van Den Brande en Tom Van Alboom. “We hebben ook eerder al getoond dat we een maatschappelijke betrokkenheid hebben, bijvoorbeeld door het aanplanten van een bedrijfsbos van 5.000m² in Ninove. Toen de vraag kwam om mee onze schouders te zetten achter deze inzamelactie, zijn we meteen mee op de kar gesprongen. De spullen worden opgehaald door de vzw Moeders voor Moeders uit Borgerhout die ze zal verdelen bij gezinnen uit heel Vlaanderen waar de Sint niet aan huis komt. Daarom is het ook belangrijk dat het gaat om speelgoed dat in degelijke staat is en naar behoren kan worden gebruikt.”

De VZW Moeders voor Moeders zet zich sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen. Meer dan 160 vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben.