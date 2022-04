Sint-Martinuskerk plaatst de heiligen Petrus en Paulus en Onze-Lieve-Vrouw terug op hun sokkel, Sint-Rochus wordt gerestaureerd

Sedert 2019 komt in wat in de volksmond de kleine kerk van Sint-Martinus heet, geen parochie meer samen maar een gemeenschap. Die valt onder de Parochie Heilige Hermes die alle vroegere parochies van Ronse overkoepelt. Die Sint-Martinusgemeenschap is zeer bekommerd om het bewaren van de vele kunstwerken die in de kerk, gebouwd in 1896, aanwezig zijn. Pastoor Stefaan Minnaert is gelukkig dat hij met vereende krachten weer drie gerestaureerde beelden op hun sokkel kon plaatsen. “Ze zijn met veel kennis van zaken opgefrist en waar nodig hersteld door restauratrice Els Malyster uit Ronse die met dit soort opdrachten vertrouwd is. Zij gaf de beelden opnieuw hun oorspronkelijke glans en uitstraling. Sint-Paulus als de verspreider van het geloof, Sint-Pieter als het hoofd van de kerk. De terugkeer van het Mariabeeld maakt ons extra gelukkig omdat de meimaand zeer snel nadert. Op deze manier blijven we ook actueel en geven we ons kostbaar erfgoed in goede staat door.”

De Kerkfabriek van Sint-Martinus wordt voorgezeten door Yves De Worm. Secretaris is Yves Cauwe, penningmeester Michel Bocquet. De leden zijn Francine Cordier en Baudouin Piessevaux. Pascal Van Melkebeke is er koster-organist.