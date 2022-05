Serviceclubs en stadsbestuur openen een Oekraïens Depot op woensdag en vrijdag. Dringend gevraagd: fietsherstellers

Het depot is open op woensdag van 9u tot 12u en van 14u tot 18u. Op vrijdag is dat 14u tot 18u. Namens de Task Force van de serviceclubs benadrukt Dilip Mirchandani dat alle Oekraïense vluchtelingen uit de brede regio welkom zijn in de gewezen garage die nu ter beschikking werd gesteld door het stadsbestuur van Ronse. “Het materiaal is door veel burgers geschonken, van babyspullen over kleren en hygiënisch materiaal tot meubelen en televisies. Ook in voorraad: fietsen. Daarvoor zoeken we trouwens nog hulp om onze hersteller Nele te kunnen bijspringen. We hebben heel wat fietsen staan maar ze hebben een onderhoudsbeurt nodig en wat reparaties. Men kan zich daarvoor melden in het Oekraïens Depot.”

Dilip Mirchandani zette ook Audrey van Hotel Remington in de bloemen voor de organisatorische hulp en de Oekraïense Svletana die de burg vormt tussen de vluchtelingen en de opvanggezinnen.